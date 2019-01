Pepe está de volta por uma época e meia

Nuno Barbosa Hoje às 02:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Já há fumo branco para o regresso do central aos azuis e brancos. Oficialização do acordo com os dragões será feita esta terça-feira. Assina contrato até ao fim de 2019/20.

O bom filho a casa torna. Pepe é reforço dos azuis e brancos e, segundo apurou o JN, já estará esta terça-feira sob o comando de Sérgio Conceição, no centro de treinos do Olival, naquela que é a primeira sessão de preparação para o clássico de sábado (15.30 horas, Sport TV1), frente ao Sporting, no Estádio de Alvalade. A oficialização do acordo será feita durante o dia de hoje e, segundo fonte próxima do jogador, Pepe assinou por uma época e meia.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui