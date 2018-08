Pepe lesiona-se e está em dúvida para o Mundial

Sofia Esteves Teixeira 30 Abril 2018 às 17:02 Facebook

O Besiktas informou, esta segunda-feira, que o central português está com uma microrrotura na coxa esquerda.

Pepe saiu lesionado do encontro com o Galatasaray, que o Besiktas perdeu por 2-0, e não joga mais esta época. O clube turco informou, esta segunda-feira, que o central português, que abandonou o relvado aos 61 minutos, já fez exames médicos, sem revelar no entanto o tempo de paragem.

O Besiktas afirmou que Pepe sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e a imprensa turca já adiantou que o português falhará o resto da época.

O central, que é um dos indiscutíveis da seleção das quinas, fica assim em dúvida para o Mundial2018.