Pepe pagou salários a funcionários do Besiktas antes de rescindir

Pepe rescindiu com o Besiktas, clube que representava desde a época passada mas, antes de colocar um ponto final ao vínculo com a equipa turca, o central português pagou o salário de funcionários do clube, garante a "Marca".

Segundo o jornal espanhol, Pepe não ficou indiferente aos problemas económicos pelos quais o Besiktas atravessa - a saída do central de 35 anos poderá estar relacionada com o alto vencimento, atualmente incomportável para o clube - e decidiu pagar o salário a alguns funcionários da equipa turca.

A Marca garante que Pepe, que ganhava cerca de 300 mil euros mensais, abdicou dos restantes valores do contrato e pagou, do próprio bolso, o ordenado a cozinheiros e tratadores da relva.

O internacional português rescindiu contrato com o Besiktas este sábado, informou a agência noticiosa local DHA, sem precisar o motivo da saída. Pepe foi contratado pelo Besiktas em julho de 2017, após seis épocas no Real Madrid.