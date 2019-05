Pepe Reina: "Casillas já ganhou massa para sete gerações"

Hoje às 12:10 Facebook

Guarda-redes do Milan aconselha o compatriota a dedicar-se à família

O internacional espanhol Pepe Reina comentou a situação do amigo e ex-colega de seleção Iker Casillas, que recupera em casa de um enfarte do miocárdio sofrido na semana passada, durante um treino do F. C. Porto. Para o guarda-redes do Milan, está na hora de o compatriota deixar o futebol e dedicar-se ao que considera mais importante.

"Vi-lo aliviado e feliz porque tudo não passou de um susto e consciente de que tem de desfrutar da vida com a mulher e os filhos. Continuar a jogar? Já ganhou massa para as próximas sete gerações", afirmou, em tom de brincadeira, Pepe Reina, em declarações à rádio espanhola Cadena SER.