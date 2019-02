Pepe, Soares e Andrade registados na UEFA

Hoje às 22:34 Facebook

Manafá e Loum, reforços de inverno, não foram inscritos pelo F. C. Porto para a Liga dos Campeões. Mbemba também continua de fora.

Em relação à lista original - esta condicionada pelas restrições impostas pela UEFA logo à partida para a fase de grupos, por via das regras do "fair play" financeiro -, o F. C. Porto procede a três alterações: entram Pepe e Fernando Andrade, reforços de inverno, e também Soares, este recuperado da lesão que o afastou da fase de grupos; saem Aboubakar, que continua a recuperar de lesão, e outros três jogadores (Bazoer, Sérgio Oliveira e Chidozie) transferidos para outros clubes.

O F. C. Porto jogará os oitavos de final da Liga dos Campeões com a Roma (primeira mão no próximo dia 12, na capital italiana, e segunda mão no Estádio do Dragão, a 6 de março).