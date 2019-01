Pepe titular no F. C. Porto frente ao Leixões

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto defronta, esta terça-feira, o Leixões, no Estádio do Mar, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Pepe, reforço de inverno, estreia-se a titular num onze com algumas alterações: Fabiano, André Pereira, Fernando e Mbemba também vão a jogo.

Para este encontro, Jorge Casquilha não poderá contar com Magno Ribeiro e André Clóvis, por motivos burocráticos. Do lado da equipa do F. C. Porto, os lesionados Maxi Pereira, Danilo, Marius, Otávio e Aboubakar não vão a jogo.

Onze do Leixões: Luís Ribeiro; Jorge Silva, Matheus, Bura, Stéphane; André Ceitil, Lawrence Ofori, Luís Silva; Erivaldo, Bernardo, Pedro Henrique.

Onze do F. C. Porto: Fabiano, Mbemba, Felipe, Pepe, Alex Telles, Herrera, Óliver, Adrián, Corona, André Pereira e Fernando

O pontapé de saída está marcado para as 19.30 horas e a arbitragem estará a cargo de João Capela (Lisboa).