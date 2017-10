Pepe:"Em Basileia não tivemos a nossa bandeira"

Hoje às 16:59 Facebook

Pepe afirmou, esta segunda-feira, que todos os jogadores da seleção nacional acreditam no triunfo sobre a Suíça e no apuramento direto para Mundial 2018 e lembrou que, em Basileia, a formação lusa não teve a sua "bandeira".

"Não tínhamos o nosso jogador mais importante, a nossa bandeira, que é Cristiano Ronaldo. Amanhã [terça-feira] vai ser um jogo completamente diferente. Sabemos da responsabilidade que temos e todos queremos estar no Mundial. Vamos fazer tudo para isso, vamos correr e trabalhar mais que eles", disse Pepe, referindo-se ao desaire por 2-0 com os helvéticos, logo no arranque do apuramento.

Pepe, que deverá cumprir a sua 90.ª internacionalização e passará a ser o oitavo futebolista de sempre com mais jogos pela seleção principal, considerou que a Suíça tem "um grande grupo e tem grandes jogadores".

"Se todos estivermos unidos, jogadores, treinadores e público, vai ser muito complicado para a Suíça", disse o central do Besiktas.

Portugal, segundo classificado do Grupo B, com 24 pontos, menos três do que a Suíça, necessita de vencer a formação helvética para conquistar o sétimo apuramento para fases finais de Mundiais, o quinto consecutivo.