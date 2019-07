Perin adiado no Benfica e Fábio Coentrão no PAOK

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Perin vai mesmo ser jogador do Benfica, mas só depois de recuperar de lesão. Battaglia garante que não está a negociar a saída do Sporting e Fábio Coentrão é dado como certo na Grécia.

Benfica: Antes de viajar para Lisboa, Mattia Perin já tinha conhecimento que só poderia regressar aos relvados em setembro, por estar a recuperar de um problema físico. O guarda-redes de 26 anos fez, esta quinta-feira, testes médicos para assinar com o Benfica, mas os exames não corresponderam aos parâmetros exigidos pelo clube encarnado. Apesar do percalço, o italiano vai mesmo ser jogador do Benfica, ainda que não neste mercado. O clube das águias emitiu um comunicado no qual informa que o tempo de recuperação de Perin é "superior ao inicialmente previsto" e que, depois de recuperar na Juventus, o guardião será oficializado.

O clube da Luz confirmou ainda a saída de Salvio para o Boca Juniors. O argentino de 29 anos esteve oito temporadas nas águias e conseguiu 14 títulos: cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças.

Sporting: Battaglia garantiu, esta quinta-feira, que não está a negociar a saída do clube leonino. "Face às notícias que estão a circular sobre a minha situação desportiva, passo a informar que não estou à procura, nem a negociar a minha saída do clube. A única coisa que estou à procura é de chegar à minha máxima condição física", escreveu o médio no Twitter. Battaglia está lesionado desde novembro e encontra-se na Argentina a recuperar.

Braga: Os minhotos cederam Crislan ao Shonan Bellmare, do Japão, até ao final da época.

Vitória de Guimarães: O nigerianoMikel Agu é o novo reforço dos vimaranenses. O médio assinou um contrato válido por três épocas e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. O Vitória de Guimarães passou a deter 50% dos direitos económicos do jogador, sendo que a outra metade pertence ao F. C. Porto. Mikel, de 26 anos, representou o Vitória de Setúbal na época passada por empréstimo dos dragões, tendo marcado um golo em 22 jogos.

Famalicão: Nicolás Schiappacasse, de 20 anos, vai jogar na próxima época por empréstimo do Atlético de Madrid. Na época passada, o médio esteve cedido pelos madrilenos ao Rayo Majadahonda e ao Parma, onde chegou a estrear-se na Série A.

Everton: A imprensa italiana avança que a equipa orientada por Marco Silva pretende contratar Mario Mandzukic, avançado da Juventus. Malcom também era outro alvo, mas os 60 milhões de euros exigidos pelo Barcelona fizeram o Everton perder o interesse.

Barcelona: A Sky alemã garantiu que os catalães fizeram uma proposta de 100 milhões de euros mais dois jogadores para contratar Neymar. O Barcelona terá mesmo enviado uma lista de seis jogadores que está disposto a incluir no negócio pelo brasileiro.

PAOK: O jornal "SDNA" garante que o clube grego fechou a contratação de Fábio Coentrão. Segundo a mesma publicação, o português de 31 anos, que na época passada jogou pelo Rio Ave, é esperado esta sexta-feira para fazer exames médicos e assinar um contrato de duas temporadas.