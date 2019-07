Perin chega para a baliza do Benfica e United comenta Bruno Fernandes

Hoje às 21:06 Facebook

O mercado aquece, mas lá desde Manchester, o United põe água na fervura por Bruno Fernandes. Já Mattia Perin, 26 anos, guarda-redes, ex-Juventus, chega esta noite a Lisboa, para assinar contrato de cinco anos com o Benfica. Ainda por cá, o F. C. Porto anuncia a chega de um defesa venezuelano para a equipa B. Siga o bazar do dia.

Benfica - A "Gazzetta dello Sport" já tinha anunciado esta quarta-feira a iminente transferência de Mattia Perin para a Luz, com contrato para cinco temporadas. A mesma "stampa" italiana garante que o jogador embarcou ao final da tarde num voo de Turim para Lisboa, onde, sempre segundo a mesma fonte, o aguarda um salário anual líquido de dois milhões de euros. A transferência deverá andar à volta dos 15 milhões e não envolverá, pelo menos diretamente, o trespasse de qualquer outro jogador. João Ferreira continua a ser negociado pelo dois clubes, para se mudar no sentido inverso, mas num negócio à parte. Na iminente chegada do italiano, o belga Mile Svilar perde espaço no lote de guarda-redes do Benfica e já terá comunicado à SAD que quer sair. Segundo o jornal belga Voetbal24, o guarda-redes de 19 anos pretende relançar a carreira e regressar ao futebol belga, de onde saiu em 2017. Svilar tem contrato com o Benfica até 2022.

F.C. Porto - Pelo Dragão, dia sereno. O F. C. Porto anunciou a contratação de um defesa central para a equipa B. Nahuel Ferraresi, internacional venezuelano, de 20 anos, chega cedido pelo Manchester City. Na última época, jogou no Perelada, do terceiro escalão do futebol espanhol.

Bruno Fernandes - A estrela mais cintilante do Sporting continua a ser muito pretendida e o Manchester United não esconde o interesse. Mas o treinador dos "red devils" também põe água na fervura: "Não vamos pagar em demasia para termos os jogadores que mais desejamos", afirma Ole Gunnar Solskjaer, em referência ao médio do Sporting, que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Atlético de Madrid - Lá por fora, o destaque vai inteirinho para o Atlético de Madrid, que anuncia a contração de Kieran Trippier. O defesa lateral inglês, de 28 anos, assinou contrato para três épocas. Segundo a imprensa espanhola, a transferência ronda os 20 milhões de euros. Trata-se do sétimo reforço para a equipa orientada pelo argentino Diego Simeone, depois de Marcos Llorente, Héctor Herrera, Felipe, João Félix, Renan Lodi e Saponjic.

Abel Ferreira - Ainda lá por fora, o PAOK apresentou oficialmente o treinador português. Abel chega a Salónica com contrato de três anos.

Moreirense - O clube de Moreira de Cónegos esteve particularmente mexido e anunciou duas contratações: os médios Alex Soares e Rúben Ramos. O primeiro é proveniente do Omonia Nicosia, tem 28 anos e regressa a Portugal depois de duas temporadas na liga cipriota (deixou o Marítimo em 2017, após seis temporadas na Madeira). Assinou por duas épocas. Já Rúben tem 20 anos e jogava sub-23 do Feirense. Assinou contrato de cinco épocas.

Feirense - Em Santa Maria da Feira, Vítor Silva, ex-Deportivo da Corunha, está em negociações. O médio de 35 anos, ex-Sporting e ex-Paços de Ferreira, até já jogou 45 minutos no jogo-treino desta quarta-feira, com o Arouca (3-1).