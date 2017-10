Hoje às 20:28, atualizado às 20:41 Facebook

Terminado com o resultado (1-1) que servia os interesses de todos, o Peru-Colômbia pareceu um tratado de não agressão mútua, acordado em função do que ia sucedendo noutros campos. Festa total: os peruanos celebraram o apuramento para o "play-off" com a Nova Zelândia e os colombianos a qualificação direta.

"El Comercio", jornal peruano, editado em Lima, conta a história com uma sequência verosímel: quando o colombiano Yimmi Chara substituiu James Rodríguez, ao minuto 85, o marcador já estava 1-1, ao mesmo tempo que o Brasil já ganhava por 2-0 ao Chile. Era a conjugação perfeita para que, no Estádio Nacional de Lima, também se fizesse a conciliação chapada.

O bom do Yimmi Chara, que chegava do banco, distribui a informação por todos, colegas e rivais e, dali em diante, nos dez minutos em falta, incluindo os dos "descontos", aquilo foi a teatralização perfeita de um pacto de não agressão, com a sucessão de "offsides" primários e de faltas atacantes sem nexo.

As redes sociais depressa fizeram correr a suposta conspiração. Os vídeos mostram o colombiano Falcao muito empenhado no que se julga terem sido as "negociações" com os jogadores peruanos e destes em pedidos de esclarecimentos ao banco de suplentes do Peru.

O empate tramou o Chile, que saiu derrotado do Brasil (3-0), na última jornada da zona sul-americana de qualificação para o Mundial-2018.