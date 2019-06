Peru elimina Uruguai aos penáltis

Ontem às 22:30 Facebook

Um jogo inteiro sem golos e decisão aos penáltis. O uruguaio Luis Suarez foi o único a falhar e o Peru festejou (5-4) a qualificação para as meias-finais da Copa América.

Pedro Gallese, guarda-redes de 29 anos, do Allianza Lima, defendeu o remate de Suarez, o primeiro da série de penáltis, e os peruanos nunca mais largaram o destino, convertendo todos os cinco tiros.

Cai o Uruguai, recordista da Copa América, com 15 triunfos, e avança o Peru, que tem a semifinal marcada para quinta-feira, com o Chile, vencedor das duas últimas edições do torneio (2015, 2016).

O primeiro finalista será encontrado na quarta-feira, entre o Brasil e a Argentina, em partida a disputar no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.