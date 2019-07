Peru vence Chile e está na final da Copa America

Hoje às 09:47 Facebook

O Peru apurou-se para a final da Copa America, onde vai defrontar o Brasil, após derrotar na última madrugada o Chile, por 3-0. Os golos foram marcados por Flores, Yotun e Guerrero e, em destaque esteve Carrillo, do Benfica, ao assinar duas assistências.

Orientada por Ricardo Gareca, a equipa exerceu o seu domínio desde o arranque e o primeiro golo chegou aos 21 minutos, por Flores, após passe de Carrillo. Ainda antes do intervalo, Yotun aumentou a vantagem, novamente com assistência do futebolista das águias.

Na segunda parte, o Chile jogou de forma mais ligada, teve boas oportunidades, mas o Perú nunca deixou de mandar na partida. Já nos descontos, Guerrero selou o resultado final. Vencedor das últimas duas edições da competição, a seleção, treinada por Reinaldo Rueda, caiu com estrondo.