PES "rouba" Juventus ao FIFA

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:04, atualizado às 14:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus anunciou esta terça-feira uma parceria com a Konami e a Pro Evolution Soccer (PES) de três anos, que impossibilita o FIFA de usar o equipamento oficial ou o nome da equipa italiana durante esse período.

A vecchia signora anunciou esta terça-feira uma parceria exclusiva com a Konami e o Pro Evolution Soccer. O acordo, que tem a duração de três anos, torna a equipa de Cristiano Ronaldo exclusiva do PES. Equipamentos, estádio, nome e símbolo serão recriados ao pormenor pelo Konami no jogo que chega às lojas a 10 de setembro.

"A nossa nova parceria com a Juventus, uma das maiores equipas do mundo, é uma clara prova da intenção para o PES2020, o único jogo onde poderão jogar com os gigantes italianos. Com o PES, jogar é acreditar e estamos orgulhosos por a Juventus acreditar no nosso futuro enquanto parceiros", disse Jonas Lygaard, Director da Konami Digital Entertainment.

A EA já emitiu, entretanto, um comunicado no qual anunciou que, na próxima versão do jogo, a Juventus passará a chamar-se "Piemonte Calcio" e terá uma camisola diferente da da equipa italiana. Quanto aos jogadores, estes manterão os nomes reais, bem como a aparência.