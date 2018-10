Peseiro confirma Nani titular e capitão

Luís Mota Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

José Peseiro, treinador do Sporting, revelou hoje, quarta-feira, que Nani voltará ao onze titular dos leões, amanhã, quinta-feira, frente ao Vorskla Poltava, na segunda jornada do Grupo E da Liga Europa, confirmando assim a notícia avançada na edição de ontem, terça-feira, do JN.

"Já falei sobre o tema. Tudo o que foi decidido sobre os jogadores e as questões que têm vindo a publico, fui eu que decidi. E fui eu que decidi que o Nani vai jogar amanhã e vai ser capitão", adiantou o técnico do conjunto verde e branco, revelando, ainda, que Petrovic irá ocupar o lugar do lesionado Battaglia no onze leonino.

Em relação ao desafio na Ucrânia, Peseiro considerou que "ter a segunda vitória em dois jogos seria um passo importante para passar a fase de grupos". "E é isso que pretendemos", vincou, explicando, porém, que o adversário tem muito valor: "Uma equipa que faz dois golos em Londres, frente ao Arsenal, não pode ser uma equipa que não tem qualidade".