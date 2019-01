Petit ausente do treino do Marítimo devido à morte do pai

Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Petit não orientou esta sexta-feira o treino do Marítimo, nem esteve presente na conferência de imprensa relativa ao jogo com o Portimonense, da 16.ª jornada da I Liga, devido ao falecimento do seu pai.

Face à ausência do treinador, foi o adjunto Filipe Anunciação que falou para a comunicação social sobre a partida de sábado com o Portimonense, acompanhado pelo outro adjunto Luís Olim e o plantel "verde rubro".

"O 'mister' Petit não pode estar presente porque, infelizmente, o seu pai faleceu na manhã do dia de hoje. Queríamos, em nome do clube, do 'staff' e de todo o grupo de trabalho entregar-lhe um forte abraço num momento muito difícil para ele e a sua família, mas queríamos fazer questão de dizer que estamos juntos com ele", foi a mensagem de solidariedade transmitida.

Os trabalhos da equipa permaneceram inalterados e Filipe Anunciação revelou o estado anímico do grupo de trabalho.

"Terminámos o treino e então soubemos da notícia. Uma coisa é o nosso trabalho, em que estamos focados e empenhados desde o início. Uma coisa de cada vez. Temos de ser capazes de separar as coisas. O jogo é amanhã [sábado] e, certamente, quando iniciarmos o jogo vamos estar preparados para dar tudo para ganhar", garantiu.

O Marítimo, 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga, com 11 pontos, recebe o Portimonense, sétimo, com 23, no sábado, com o apito inicial marcado para as 20.30 horas, em jogo da 16.ª jornada da prova.