Petit: "Praticamente oferecemos os golos ao Benfica"

No final do encontro com o Benfica, que o Marítimo perdeu por 6-0, o treinador da equipa madeirense não escondeu a insatisfação pela exibição da equipa, considerando que houve "muita passividade".

"Entrámos mal nas duas partes. Tínhamos analisado o adversário e visto as bolas paradas, mas sofremos logo um golo. Ainda tentámos, estivemos à beira de marcar, houve um golo anulado que para mim não é bem anulado. E, no início da segunda, sofremos logo o 2-0. Depois os jogadores ficaram com algum receio de ter bola, tivemos muitas perdas de posse e praticamente oferecemos os golos ao Benfica. Foi muito mau da nossa parte, temos de reagir", começou por dizer o técnico, considerando ter havido "intranquilidade e passividade".

"Ainda temos vários dias até ao próximo jogo. Analisei o jogo, já conversámos, não gostei, muita intranquilidade, passividade, ansiedade. Amanhã vamos conversar outra vez para perceber o que levou a isto e para estar bem com o Tondela", concluiu Petit.