Petit regressa ao comando técnico do Moreirense

Petit é o novo treinador do Moreirense, confirmou, esta quarta-feira, à agência Lusa fonte do clube, atual 17.º e penúltimo classificado da I Liga portuguesa em futebol.

Petit, de 41 anos, substitui Sérgio Vieira que sai à 22.ª jornada depois da derrota de segunda-feira por 2-1 na receção ao Estoril Praia, resultado que colocou os minhotos em lugar de despromoção.

Fonte ligada ao Moreirense confirmou que Petit regressa ao clube pelo qual passou na época 2016/17 para substituir Augusto Inácio, tendo assegurado a permanência.

O contrato firmado entre a direção minhota e Petit é válido até ao final da temporada.

A estreia de Petit no comando técnico do Moreirense acontece no domingo às 16 horas na receção ao Desportivo de Chaves, em jogo a contar para a 23.ª jornada da I Liga.

Com quatro vitórias, sete empates e 11 derrotas, os minhotos seguem no penúltimo lugar com 19 pontos, apenas mais um que o ultimo classificado, o Vitória de Setúbal, e a um do Desportivo das Aves, primeiro clube fora da zona de despromoção.

Petit, que iniciou a época no Paços de Ferreira, é o terceiro treinador do Moreirense nesta temporada, uma vez que Sérgio Vieira também substituiu Manuel Machado à 10.ª jornada.