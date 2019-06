Petr Cech volta ao Chelsea como dirigente

Hoje às 10:08 Facebook

Ex-guarda-redes confirma regresso ao clube inglês, depois de ter terminado a carreira

Petr Cech pendurou as luvas em maio, tendo feito o último jogo na final da Liga Europa entre o Arsenal e o Chelsea, e esta sexta-feira anunciou que vai continuar ligado ao futebol, desta vez nos gabinetes. O destino é o clube de Stamford Bridge, onde fez a maior parte da carreira de guarda-redes, agora como conselheiro técnico.

"Sinto-me um privilegiado por ter esta oportunidade de trabalhar no Chelsea, para tentar ajudar a dar continuidade ao sucesso que o clube teve nos últimos 15 anos. Espero poder utilizar toda a minha experiência no futebol e não vejo a hora de começar", afirmou o ex-internacional checo, num comunicado do clube inglês, no qual é relevado que Cech trabalhará de perto com a primeira equipa dos "blues" e viajará com a comitiva para os jogos, sem deixar de prestar atenção aos escalões de formação.

Recorde-se que Petr Cech chegou ao Chelsea pela mão de José Mourinho, em 2004, depois de ter representado o Sparta de Praga e o Rennes. Jogou no clube londrino até 2015, tendo feito 494 partidas e ganho vários títulos, incluindo quatro campeonatos ingleses, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, antes de se transferir para o rival Arsenal, onde alinhou nas últimas quatro épocas.