Petrovic titular no Sporting frente ao Portimonense

O Sporting defronta em Portimão, este sábado, o Portimonense em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Petrovic é a principal novidade do onze dos leões.

Para o duelo deste sábado, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados Piccini, William Carvalho, André Pinto, Bruno César, Podence, Rafael Leão e Mathieu. Do lado da equipa de Vítor Oliveira, Felipe, devido a lesão, é a única baixa.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, a supremacia está claramente do lado do Sporting: Dos 29 confrontos, os leões venceram 20, registando-se cinco empates e quatro derrotas. No que diz respeito aos jogos disputados em Portimão, a equipa de Jorge Jesus venceu cinco vezes, contra quatro da equipa de Portimão, assinalando-se ainda cinco empates.

Onze do Portimonense: Leo, Hackman, Possignolo, Ruben Fernandes, Rafa Soares, Nakajima, Pedro Sá, Marcel, Fede Varela, Fabrício e Tabata.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Ristovski, Coates, Petrovic, Fábio Coentrão, Gelson Martins, Battaglia, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Acuña e Bas Dost.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto). O videoárbitro será Bruno Esteves (Setúbal).