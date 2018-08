Philipe Sampaio é reforço do Feirense

Nuno Barbosa Hoje às 18:26 Facebook

Defesa central que passou pelo Boavista, entre 2014 e 2017, já estará à disposição de Nuno Manta Santos no treino desta quarta-feira

Ao fim de duas jornadas, o Feirense tem a melhor defesa do campeonato e é a única equipa que ainda não sofreu qualquer golo. Ainda assim, é para o sector recuado que chega o mais recente reforço do clube de Santa Maria da Feira.

Philipe Sampaio assinou pelos fogaceiros e, esta quarta-feira, já estará sob as ordens do treinador Nuno Manta Santos, em mais um treino de preparação para a receção ao Boavista, marcada para domingo (16 horas).

Curiosamente, foi com o emblema axadrezado que o central brasileiro, de 23 anos, se deu a conhecer aos portugueses, tendo jogado na equipa do Bessa entre 2014 e 2017. Na pretérita temporada, esteve ao serviço do Akhmat Grozny, da Rússia, onde participou em 15 partidas e marcou um golo.

"Espero voltar a mostrar o meu futebol e ajudar o Feirense a crescer ainda mais. É uma honra fazer parte deste projeto tão ambicioso", disse o central, citado pelo site do Feirense. A duração do contrato não foi revelada.