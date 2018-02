Philippe Coutinho poderá pedir nacionalidade portuguesa

Hoje às 11:09 Facebook

O brasileiro do Barcelona Philippe Coutinho afirmou, em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", que poderá pedir nacionalidade portuguesa, para libertar uma vaga "extracomunitária" no plantel dos catalães.

"Sim, posso conseguir ser comunitário, através da minha mulher", explicou, já que a mulher, Aline, tem passaporte nacional, o que poderá facilitar um processo de naturalização.

"O estrangeiro casado há mais de três anos com nacional português ou que viva em união de facto há mais de três anos com nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa se declarar, na constância do casamento ou da união de facto, que quer ser português", explica o Ministério da Justiça, no site do Instituto dos Registos e do Notariado.

Philippe e Aline casaram a 12 de dezembro de 2012.