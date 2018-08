Piccini e Doumbia não treinaram. Bas Dost de cabeça ligada

JN 19 Maio 2018 às 17:49 Facebook

O plantel leonino regressou ao trabalho este sábado e treinou no palco onde vai jogar a final da Taça de Portugal, frente ao Aves, no domingo.

No primeiro e único treino após o violento episódio em Alcochete, Doumbia e Piccini foram as baixas na sessão de trabalho orientada por Jorge Jesus. O avançado e o defesa estiveram ausentes de uma sessão de trabalho em que Bruno César, Rafael Leão e André Pinto treinaram de forma condicionada.

No grupo de 25 jogadores, 22 treinaram sem qualquer limitações, incluindo os três guarda-redes do Sporting. Bas Dost, um dos mais visados nas agressões de Alcochete, trabalhou com a cabeça ligada.

A equipa chegou ao Jamor pouco depois das 16 horas. Jorge Jesus não viajou no autocarro dos jogadores, mas sim num carro à parte.