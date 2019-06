Pichardo pula para a segunda melhor marca mundial do ano

Ontem às 23:00 Facebook

Pedro Pablo Pichardo abre época de atletismo ao ar livre com o segundo lugar no triplo salto do meeting de Roma, da Liga Diamante. O pulo de 17,47 é também a segunda melhor marca mundial do ano.

Numa prova em que também esteve outro português, Nelson Évora - que foi 10.º, com 16,69 metros -, Pichardo esteve a um nível bastante alto, chegando aos 17,47 metros, marca só batida pelo norte-americano Omar Craddock, que, com 17,68, igualou a melhor marca mundial do ano, que já lhe pertencia.

Nascido em Cuba e naturalizado português, Pichardo salta diretamente para segundo melhor mundial do ano, em igualdade com o grande ausente em Roma, o norte-americano Chris Taylor, campeão olímpico e mundial.

Taylor tem protestado ativamente contra o que considera serem prémios de presença baixos pagos aos triplo-saltadadores nos meetings da Liga Diamante. Não chegou a acordo com a organização e ficou de fora, tal como o compatriota Will Clayes, também um dos melhores do mundo.

Craddock confirmou o favoritismo e Pichardo arrancou muito bem a época, depois de ter sido impedido, em maio, de competir como português pelo Benfica na Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Apesar de a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) já ter reconhecido a mudança de nacionalidade (Pichardo pode estrear-se pela seleção no Mundial), a associação europeia (EAA) ainda não validou a mudança, para as suas provas continentais.

Pichardo, que já é o recordista nacional, é o quinto homem do ano a mais de 17,40, juntando-se a quatro norte-americanos - Taylor, Craddock, Claye e ainda Donald Scott, terceiro na prova de hoje, com 17,43.

Quanto a Nelson Évora, o ex-recordista luso, que tem uma longa e ilustre carreira em que se destacam o título olímpico e várias outras medalhas em Mundiais e Europeus, ainda está longe do seu melhor.

Em três saltos apenas, teve como melhor 16,69 metros, o que ainda não chega para entrar no top-30 mundial. Com 17,11 em pista coberta esta época, Évora também tem os mínimos para o Mundial de Doha, em setembro e outubro próximos.