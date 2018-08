Pilates e terapia aquática: os segredos do físico de Cristiano Ronaldo

25 Maio 2018 às 12:06 Facebook

Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo tem uma forma física que desmente a idade e surpreende fãs e rivais. Dedicação, empenho, pilates e muita água estão entre os segredos da longevidade futebolística ao mais alto nível de CR7.

Fontes próximas de Ronaldo afirmam que a dedicação é a chave. Contudo, o jogador segue um plano para manter o físico, que assenta em três pilares: descanso e recuperação; dieta e hidratação; e pilates.

Mas nem sempre foi assim. No início, o Real Madrid temia que a rotina de Ronaldo no ginásio, aliada à falta de repouso, fosse uma ameaça à forma física do jogador. Atualmente, Cristiano mantêm-se dedicado à forma física, mas aprendeu a importância do descanso.

Muito da recuperação do desportista ocorre dentro de água. Depois de cada jogo, Ronaldo vai nadar, uma vez que permite o relaxamento da tensão pós-jogo. Ao mesmo tempo, o jogador trabalha os tríceps, bíceps, peitorais, músculos deltoides nos ombros e o dorsal.

Depois da natação, há mais terapia aquática: banhos de água quente e fria, de forma a estimular a regeneração muscular; um jato de alta pressão de água para massajar os músculos.

Acresce a isto, recuperação numa câmara de crioterapia. A máquina custou 57 mil euros e foi instalada em casa de Ronaldo em 2013. A chamada "terapia do frio" liberta nitrogénio líquido, que atinge temperaturas entre -160º C e -200º C, suportáveis durante cerca de três minutos e com enormes resultados regenerativos.

Ronaldo dorme pelo menos oito horas por dia, mas o descanso só vale a pena associado a regimes diários de exercício físico que mantêm Cristiano um passo à frente dos outros jogadores. O português treina três horas por dia, cinco dias por semana.

Muito da força de Ronaldo vem de outro dos segredos do exercício físico: pilates. A combinação de correias, molas e outros aparelhos mantêm o foco do exercício em todo o corpo, fortalecendo os músculos que não seriam trabalhados com os exercícios tradicionais.

Em relação à dieta, Ronaldo come quatro a cinco refeições mais pequenas por dia em vez de três grandes refeições. O objetivo é acelerar o metabolismo, por isso o jogador tende a evitar alimentos açucarados que retardam esse processo.

Cristiano não é vegetariano e prefere o peixe à carne devido ao baixo teor de gordura. Os alimentos que come em abundância são grãos, claras de ovos e legumes frescos. Um dos momentos mais importantes para comer é imediatamente após um jogo, quando o corpo precisa de reabastecimento. Os jogadores do Real Madrid comem sushi depois dos jogos, o que encaixa na dieta do CR7. Além disso, Ronaldo não bebe álcool.

Segundo o tabloide britânico "Daily Mail", o futebolista português disse ainda esta semana que tem uma "idade biológica de 23 anos" e insistiu que pode "continuar a jogar até aos 41".

A ciência do desporto evoluiu muito desde a época em que o futebolista inglês Sir Stanley Mathews jogou até aos 50 anos. O segredo era fazer jejum um dia por semana. Ronaldo ainda pode vir a passar o recorde, mas, para já, os métodos do CR7 estão a funcionar. O jogador português, agora com 33 anos, continua com o mesmo aspeto físico que tinha quando chegou ao Real Madrid em 2009.