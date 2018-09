Piloto Carlos Vieira foi transferido para Coimbra e vai ser operado

Carlos Rui Abreu 08 Junho 2018 às 22:46 Facebook

Carlos Vieira, o piloto que nesta sexta-feira ficou ferido, num acidente no início do Rali do Vidreiro, na Marinha Grande, encontra-se em estado grave, foi transferido de uma unidade hospitalar de Leiria para outra de Coimbra e vai ser operado. No entanto, não corre perigo de vida.

O atual campeão nacional de ralis sofreu uma fratura numa perna, um traumatismo craniano, partiu vários dentes e terá ainda, provavelmente, um problema no baço.

Dada a gravidade dos ferimentos, Carlos Vieira, que está em coma induzido para não ter dores, vai ser nas próximas horas sujeito a uma intervenção cirúrgica.

Carlos Vieira e o copiloto, Jorge Carvalho, despistaram-se, nesta sexta-feira, na primeira especial do Rali Vidreiro, quinta etapa do Nacional, que se iniciou esta tarde na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Os pilotos foram de imediato transportados para o Hospital de Santo André, em Leiria, mas a situação de Jorge Carvalho é bem menos preocupante. Já foi examinado, está consciente e não terá nada de problemático, adiantou fonte hospitalar.

Os corredores, que disputavam o Nacional num Hyundai, despistaram-se, por razões desconhecidas, na zona do Pinhal do Rei, São Pedro de Moel, concelho de Marinha Grande O piloto teve de ser desencarcerado.

O acidente aconteceu pouco depois das 17 horas, na primeira especial do Rali Vidreiro, que se disputa na zona centro do país. Por razões desconhecidas, o automóvel despistou-se e embateu com violência num pinheiro.