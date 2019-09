Hoje às 10:52, atualizado às 11:36 Facebook

O piloto australiano Alexander Peroni foi vítima de um acidente aparatoso depois de ter perdido o controlo do carro durante o Grande Prémio de Itália em Fórmula 3, em Monza. Saiu do automóvel pelo próprio pé, sem ferimentos graves.

O acidente aconteceu este sábado durante a passagem da 20.ª volta. A viatura do piloto de 23 anos embateu num corretor e depois deu algumas voltas no ar, tendo aterrado fora da pista, sobre as barreiras de segurança. Peroni escapou ileso, tendo saído do carro pelo próprio pé. O momento do despiste foi captado em vídeo.

Este é o segundo grande acidente a registar-se no mundo do automobilismo em poucos dias. Na semana passada, um grave acidente no Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 2 vitimou mortalmente o francês Anthoine Hubert, de 22 anos.