Piloto envolvido em acidente mortal operado a fraturas nas duas pernas

O norte-americano Juan Manuel Correa foi operado "com sucesso" a fraturas nas duas pernas e "permanece estável", na sequência do acidente mortal que envolveu o francês Anthoine Hubert, no sábado, anunciou este domingo a equipa do piloto.

O piloto da Sauber, de 20 anos, nascido no Equador mas naturalizado norte-americano, foi transportado para o hospital de Liège depois de um violento acidente na segunda volta da primeira das duas corridas do fim de semana do campeonato de Fórmula 2, no circuito de Spa-Francorchamps e operado durante a noite.

De acordo com um comunicado da equipa, Correa sofreu "fraturas em ambas as pernas e uma pequena lesão na coluna", mas "permanece estável" e "acompanhado pelos pais" na Unidade de Cuidados Intensivos daquele hospital belga.

Do acidente resultou a morte do francês Anthoine Hubert, de 22 anos, que integrava o programa de jovens talentos da Renault.