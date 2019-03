Piloto espanhol de 14 anos morre durante prova em Jerez de la Frontera

Hoje às 21:58 Facebook

Um piloto de 14 anos morreu este domingo numa prova de motociclismo no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, na Andaluzia.

"Marcos Garrido Beltran foi vítima de uma queda. Foi rapidamente resgatado pelos serviços médicos do circuito, que decidiram transferi-lo de emergência para o hospital de Jerez, onde morreu quase uma hora após a sua admissão", relatou a federação andaluza de motociclismo.

De acordo com o jornal "Marca", o jovem piloto competia na classe Supersport 300, um campeonato regional de pequena cilindrada no qual muitas esperanças do motociclismo tentam fazer-se notar.

"Lamento profundamente a morte do jovem Marcos Garrido em Jerez. Catorze anos não é uma idade para morrer. Toda uma vida perdida. Uno-me à dor terrível dos seus pais, da sua família e dos seus amigos", escreveu o chefe de governo de Espanha, Pedro Sanchez, no seu Twitter.

Os relatos dão conta de que o jovem caiu à saída de uma curva, tendo sido atropelado por outra moto.