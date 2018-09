Piloto hospitalizado após despiste na Rampa da Senhora da Graça

Joaquim Gomes Hoje às 14:57 Facebook

Um piloto foi hospitalizado em Vila Real, mas está livre de perigo, após ter sofrido um despiste ao princípio da tarde deste domingo, na Rampa da Senhora da Graça, em Mondim de Basto.

As primeiras informações apontam para que Marco Guerra tenha fraturado o braço esquerdo, tendo sido logo socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.

Marco Guerra entrou em despiste na chamada Curva da Pedra Alta, acima de Vale de Ferreiros, batendo com a parte frontal esquerda, momento em que partiu a caixa de direção e perdeu o controlo do seu Peugeot 306, tendo de imediato chocado do lado direito.

Março Guerra, residente em Vila Real, competia anteriormente no campeonato de velocidade, antes de participar no Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP 2018.