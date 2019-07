Piloto morre em acidente no Circuito da Catalunha

Hoje às 21:41 Facebook

O piloto de motos Aurelio Martínez, da equipa Motocrom, morreu esta sexta-feira em consequência de um acidente durante as 24 horas do Circuito da Catalunha.

De acordo com o jornal espanhol "La Vanguardia", Martínez, 56 anos, chocou contra a mota de outro participante da prova catalã, o francês Baptiste Santilli, que "sofreu uma falha mecânica", impactando contra a moto da Motocrom, explica um comunicado oficial publicado no site da competição.

"O piloto foi imediatamente assistido pela equipa médica do Circuito de Barcelona-Catalunha e depois transferido para o Hospital Granollers", onde sucumbiu aos ferimentos, lê-se na nota da organização da prova, que "lamenta profundamente a perda do piloto e transmite as mais profundas condolências à sua família, amigos e equipa".

Pelas 10.30 horas de sábado (hora local), far-se-á um minuto de silêncio na pista do Circuito.