O piloto português Sérgio Leitão morreu, este domingo, durante uma prova do Campeonato Nacional de Velocidade 2018, no autódromo do Estoril.

O despiste ocorreu por volta das 15.20 horas, quando a vítima estava a fazer uma das curvas do circuito. Depois do despiste, o piloto foi levado para o Hospital de Cascais, onde acabou por morrer.