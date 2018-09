Piloto que agarrou travão de rival foi despedido por "comportamento perigoso"

Hoje às 15:05 Facebook

O piloto italiano Romano Fenati (Kalex), do campeonato do Mundo de Moto2, foi despedido pela Marinelli Snipers Team, depois de um comportamento "antidesportivo e perigoso" durante o Grande Prémio de São Marino, no domingo.

Fenati, de 22 anos, já tinha sido suspenso por duas corridas pela organização do campeonato, depois de ter tocado no travão do compatriota Stefano Manzi durante a corrida, tentando parar o adversário.

A equipa despediu o corredor devido ao gesto, que a formação italiana classifica como "irresponsável" e considera ter "colocado em perigo a vida de outro corredor, ato para o qual nenhum pedido de desculpas é suficiente".

"Não sei como consegui não cair. (...) É difícil perdoar um gesto como este, em que um piloto tenta matar o seu rival a 200 quilómetros à hora", disse, no domingo, Manzi, 22.º no Mundial.

Fenati abandona a prova quando era 19.º na classificação do Mundial após o GP de São Marino, no qual o português Miguel Oliveira (KTM) foi segundo, prosseguindo na mesma posição no campeonato, a oito pontos do italiano Francesco Bagnaia (Kalex).