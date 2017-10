JN Hoje às 18:10 Facebook

Durante uma corrida no Anderson Speedway, em Indiana, nos EUA, Shawn Cullen e Jeffrey Swinford bateram e o final não foi bonito: revoltado, Swinford foi contra o carro do rival de forma propositada e os dois pilotos agrediram-se no meio da pista. A polícia teve mesmo de intervir e deteve os dois condutores que foram ouvidos e libertados, horas depois.