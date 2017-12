Pinto da Costa abandona reunião da Liga: "Não estava aqui a fazer nada"

Hoje às 13:43, atualizado às 14:03 Facebook

Presidente do F. C. Porto abandonou a reunião da Liga, em discordância com o denominado G-15. Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, também já saiu da sede da Liga de Clubes, no Porto.

A Assembleia-Geral da Liga continua a decorrer, mas já sem as presenças de Bruno de Carvalho e Pinto da Costa. O presidente do Sporting saiu sem falar aos jornalistas e o líder do F. C. Porto justificou o porquê de ter saído da sala de reuniões, mostrando-se desagradado com a postura do G-15.

"Entendi que não estava aqui a fazer nada. Se o G-15 quisesse conversar tinha de admitir propostas dos outros, nem que as tivesse de votar negativamente. Se não querem ouvir as propostas dos outros clubes, não estamos aqui a fazer nada", disse Pinto da Costa, à saída de sede da Liga.

"Se o G-15 se sente preparado para substituir a Liga deve provocar eleições. Não me venham dizer que querem diálogo se não querem ouvir as propostas dos outros. Querem diálogo, mas é mais um monólogo. O G-15 é que se intitula de pequeno e, se calhar, têm razão. Toda a gente reconhece que o Pedro Proença está a fazer um excelente trabalho, mas há uma tentativa de fragilizar a Liga", justificou o líder do F. C. Porto, que se escusou a comentar a possível ida do brasileiro Wendel (Fluminense) para o Sporting.

"O F. C. Porto está interessado em jogadores que os técnicos avalizem e os preços sejam razoáveis. Não entraremos em loucuras", garante, Pinto da Costa.