Pinto da Costa: "A UEFA tem experts, não tem papagaios"

Lance em que a Roma pediu penálti gera críticas de Pinto da Costa pela forma como foi analisado em Portugal. No dia em que renovou com Corona, presidente portista admitiu que há outras renovações a serem tratadas.

À margem da inauguração do Espaço João Espregueira Mendes, no museu dos dragões, Pinto da Costa afirmou que a equipa portista teve um dia "menos feliz" no jogo com o Benfica, acrescentando que a derrota "não deixou marcas", como se viu diante da Roma.

"Quando chegarem os quartos de final da Champions, cá estaremos para ver se passamos às meias-finais. Agora há que pensar no Feirense", disse o presidente do F. C. Porto, comentando ainda a polémica relacionada com a arbitragem do jogo da passada quarta-feira e a forma como foi analisado o lance em que a Roma pediu um penálti nos instantes finais.

"No setor da arbitragem, como noutros, a UEFA tem verdadeiros experts. Não tem papagaios, que falam do que não sabem e que dizem o que lhes mandam dizer, para fazer fretes não sei a quem. Agora devem estar a sentir o ridículo em que caíram. A UEFA analisa todos os pormenores, mostra as imagens a toda a gente e felicitou o VAR deste jogo porque todas as decisões foram corretas", explicou o líder dos dragões.

No dia em que o jornal espanhol "As" noticiou que Herrera estará muito perto de assinar pelo Atlético de Madrid e em que Corona renovou pelo F. C. Porto até 2022, Pinto da Costa revelou que há "conversações com vários jogadores" para renovações: "A seu tempo será dito quem são".