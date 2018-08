Pinto da Costa acompanha etapa e acredita na vitória Alarcón na volta

Hoje às 14:22 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, mostrou-se hoje confiante na vitória final de Raúl Alarcón na Volta à Portugal em bicicleta e destacou a "classe e a força" do ciclista da W52-F.C. Porto.

"Já só faltam três dias e, por aquilo que tem acontecido, estou com esperança que o Rául Alarcón venha a ser o vencedor da prova. Sinto-me tranquilo porque ele tem respondido sempre bem aos ataques, dando uma demonstração de classe e de força", afirmou Pinto da Costa.

O presidente do F. C. Porto falava aos jornalistas em Barcelos, no arranque da oitava etapa da Volta à Portugal, que liga essa cidade a Braga, numa tirada e 147,6 quilómetros.

Alarcón, vencedor de 2017, tem 52 segundos de avanço sobre o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira) e 1.41 minutos sobre o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano). "No domingo cá estarei na Volta à espera da vitória", acrescentou Pinto da Costa.

O líder máximo dos "dragões" falou também de Rui Vinhas, igualmente ciclista da W52-F. C. Porto, que sofreu uma violenta queda na quinta etapa, depois de chocar com um carro, e que mesmo assim continuou em prova.

"Qualquer ciclista é um herói em potência, ainda mais com a dificuldade extrema que é fazer uma Volta com o calor intenso que fez nos primeiros dias. O Rui Vinhas é um fantástico atleta e tenho muito orgulho que esteja na nossa equipa", referiu.

A 80.ª edição da Volta à Portugal termina no domingo, em Fafe.