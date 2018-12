Pinto da Costa afasta mexidas na equipa em janeiro

Nuno Barbosa Hoje às 09:17 Facebook

Em caso de vitória na derradeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, terça-feira (17.55 horas, Eleven Sports), frente ao Galatasaray, os dragões igualam a melhor marca conseguida pelo clube nessa fase da prova europeia (16 pontos, em 1996/97) e mantêm em aberto a possibilidade de atingir os 15 triunfos consecutivos - a conta atual vai em 11 -, que são recorde absoluto na história portista, desde 1984/85 com Artur Jorge.

"A nossa equipa está muito bem e não vive obcecada com recordes", determinou Pinto da Costa, em declarações ao JN. "Podemos não conseguir, mas vamos com fé na vitória. Temos tido e continuamos a ter pela frente um calendário terrível, mas vamos pensando jogo a jogo e resolvendo os problemas como temos conseguido até aqui. Temos uma fé absoluta neste grupo, neste treinador, nesta equipa. Com a determinação e valor que têm, acredito sempre que podemos ganhar", prosseguiu o presidente.

A boa campanha europeia também está na base da confiança demonstrada por Pinto da Costa e desperta a cobiça alheia nos jogadores. Com o mercado de janeiro à vista, o líder portista assume posição forte na área negocial. "O meu telefone pode tocar as vezes que quiserem, mas em janeiro não vai sair ninguém. Contratações? Também não. A equipa está forte, não estamos a pensar em mexer. Nós mexemos quando está mal, mas a equipa está bem", devolveu, ao seu estilo, admitindo, porém, que a administração "vai tratando" de trabalhar em algumas renovações.

Voltando, então, à Liga dos Campeões, Pinto da Costa enalteceu o primeiro lugar do F. C. Porto num "grupo fortíssimo", com os campeões russo (Lokomotiv) e turco (Galatasaray) e o vice-campeão alemão (Schalke 04), mas cuja qualidade foi desvalorizada por alguns críticos. "Essas vozes não chegam ao céu azul e branco e, por isso, não nos afetam", sentenciou.

A terminar, houve tempo para alguns lamentos por o F. C. Porto ser a única equipa a representar o futebol português na próxima fase, os oitavos de final, da Champions.

"Estamos numa situação complicada a nível europeu, pela falta de pontos [para o ranking]. Se estivesse outro clube era melhor. Temos orgulho por estarmos nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas não por sermos apenas nós. Para o futebol português é muito mau", realçou.

Chuva à chegada

Em Portugal a tarde chegava ao fim, quando a comitiva portista, liderada por Pinto da Costa, aterrou em Istambul, após viagem com alguma turbulência. Houve chuva a receber os dragões e os termómetros marcavam 10 graus.

Árbitro em estreia

O juiz bielorrusso Aleksei Kulbakov foi nomeado pela UEFA para dirigir o jogo entre o Galatasaray e o F. C. Porto. O árbitro estreia-se em jogos dos dragões, mas já dirigiu Benfica, Sporting e Braga.

Telles em "casa"

Ainda que não tenha a titularidade assegurada, face à presença de Jorge nos convocados, Alex Telles será a grande atração portista neste jogo europeu, uma vez que representou o Galatasaray durante duas épocas.