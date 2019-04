Pinto da Costa anuncia entrega da Medalha Mérito do F. C. Porto aos sub-19

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois da euforia no aeroporto Sá Carneiro, o plantel de sub-19 do F. C. Porto foi recebido na Câmara Municipal do Porto. Rui Moreira destacou o orgulho no plantel e Pinto da Costa anunciou a entrega da Medalha de Mérito aos jovens campeões europeus.

"Em primeiro lugar, queria agradecer por virem à Câmara. É a vossa festa, mas é também um dia de festa para a cidade e é nesta casa, que é da cidade, que devemos comemorar estes momentos felizes. Nem sempre temos alegrias, mas quando as temos é nesta casa que se manifesta essa felicidade. É extraordinário terem ganho. Já tínhamos ganho em termos de Seleção, mas agora é o clube. Sejam quais forem as preferências clubísticas, todos os portuenses devem estar felizes. Esta é uma cidade que acredita no futuro. Parabéns ao F. C. Porto e parabéns a vocês que ganharam. São coisas que nos emocionam. Vocês, agora, são exemplos", disse Rui Moreira.

Já Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, disse esperar ver alguns jovens com a camisola da equipa principal.

"Vão ter um futuro brilhante e tenho uma certeza, depois da conversa que tive com o treinador Sérgio Conceição: que a breve prazo alguns de vocês, e depois outros mais, vão fazer parte dos quadros do F. C. Porto. Essa esperança que tenho e certeza que vocês têm de ter. Ficarei feliz no dia em que vos vir a entrar com a camisola do F. C. Porto no Dragão. Fiquei muito orgulhoso pelo facto de serem a primeira equipa portuguesa a ganhar um título europeu. Ao abrigo dos estatutos do artigo 29, determinámos que vão receber a medalha de mérito do F. C. Porto no final das comemorações dos 125 anos do clube, em cerimónia condigna com o vosso feito", afirmou Pinto da Costa.