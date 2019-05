Pinto da Costa aos juniores: "Que muitos tenham uma carreira no F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:30 Facebook

Depois da conquista do título nacional, a equipa de juniores do F. C. Porto foi recebida no museu, onde deixou o troféu. Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, deixou elogios à época da equipa azul e branca.

"Estarmos aqui neste momento é sinal de mais uma conquista, que fica bem perto de outra que vocês conseguiram há bem pouco tempo e que mais ninguém conseguiu em Portugal, que é o título de campeões da Europa de Sub-19. É o resultado da vossa dedicação, do vosso valor, do vosso espírito e da orientação que vos foi dada pela equipa técnica, sobretudo pelo mister Mário Silva. Foi um atleta dedicado e valoroso do F. C. Porto", começou por dizer o líder dos dragões.

Depois da conquista da UEFA Youth League, os sub-19 do F. C. Porto voltaram a fazer a festa depois de conquistar o campeonato nacional no Olival, ao vencer (2-0) o Braga. Pinto da Costa disse esperar poder contar com alguns atletas no futuro.

"Espero que muitos de vocês tenham uma carreira no F. C. Porto, mas há uma coisa que certamente nunca irão esquecer: foi o primeiro título nacional que conquistaram. Independentemente do número de títulos que venham a conquistar, nunca esquecerão este como um estímulo, como uma glória e um momento de felicidade. Pela forma como festejaram, viu-se que estavam felizes por vocês, mas também pelo grupo e por sentirem que estavam a ser campeões pelo F. C. Porto", concluiu.