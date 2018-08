Pinto da Costa apoia atleta que caiu e desmaiou mas que continua na Volta

José Pedro Gomes Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

A equipa de ciclismo W52/F.C. Porto recebeu esta quarta-feira manhã a visita do presidente dos dragões, Pinto da Costa, que tomou o pequeno-almoço com os atletas e restante comitiva.

O dirigente quis saudar pessoalmente o esforço demonstrado pela equipa na primeira metade da Volta a Portugal, deixando uma especial palavra de apoio ao ciclista Rui Vinhas, vítima de um acidente na última etapa.

Pinto da Costa demonstrou a satisfação pela camisola amarela de Raúl Alarcón e prometeu juntar-se de novo à equipa nos próximos dias para acompanhar uma etapa.

Rui Vinhas, corredor da W52/F. C. Porto, protagonizou, segunda-feira, um momento de grande apreensão, quando, no primeiro terço da etapa, embateu a grande velocidade contra o veículo de apoio de uma equipa e ficou muito maltratado. O vencedor da Volta a Portugal de 2016 não se terá apercebido da paragem do veículo, chocou contra traseira e chegou mesmo a perder os sentidos.

"Não me recordo bem do acidente. Acho que desmaiei com o choque. Lembro-me de estar a falar com o nosso diretor [Nuno Ribeiro] e depois de falar com o médico da corrida", contou Rui Vinhas ao JN, ainda no hospital, onde, após fazer uma bateria de exames, foram despistadas lesões graves. "Tenho uma luxação no ombro esquerdo, que vai limitar mais um pouco, levei alguns pontos nas feridas e tenho umas escoriações. Devo estar na partida próxima etapa, vamos ver como correr o dia descanso, mas tudo indica que devo conseguir", contou-nos.

Após o acidente, a equipa médica da prova ainda o imobilizou, deitando-o numa maca, aconselhando a desistência, mas o corredor de Sobrado mostrou resiliência, levantou-se e, depois de receber alguns curativos, pegou na bicicleta para fazer os mais de 120 quilómetros em muito mau estado, mas conseguiu terminar a etapa. "Foi um pouco de sofrimento, muitas dores e incómodos, e o calor ainda tornou tudo pior", descreveu.

O estado de Rui Vinhas deixou o amigo e companheiro de equipa Raúl Alarcón muito impressionado: "Uma queda assim fica-se muito mal, física e psicologicamente. Tínhamos de estar com ele a dar apoio". Esta quarta-feira, Rui Vinhas vai estar com a equipa na partida para a etapa entre Sernancelhe e Boticas.