Pinto da Costa ataca "cartilheiros das televisões"

Na apresentação da mais recente contratação, o avançado Zé Luís, Pinto da Costa, presidente do F, C, Porto, disse que há cartilheiros que tentam passar a ideia de que existem divergências entre ele e o treinador Sérgio Conceição.

Após várias semanas de impasse, Zé Luís foi apresentado, esta sexta-feira, como reforço do F. C. Porto. O presidente dos dragões, Pinto da Costa, mostrou-se feliz com a nova aquisição e deixou uma mensagem para os "cartilheiros das televisões".

"Sobre o Zé Luís ia referir o seguinte que é uma questão que tem sido às vezes comentada e falada por alguns cartilheiros das nossas televisões. Falam que tanto eu como o mister intervimos diretamente num programa do Porto Canal para falar sobre o Zé Luís. Nenhum de nós interveio para falar do Zé Luís, se ele vinha ou não vinha. Nós não dizemos se vem ou não. Se não vem, não vem. Se vem, apresentamos e não andamos a fazer novelas. Nem temos cartilheiros a quem temos de dar trabalho. O Correio da Manhã TV apresentou num programa um trabalho do senhor Neves de Sousa a dizer que havia divergências entre o presidente e o treinador do F. C. Porto, porque o presidente queria que o Zé Luíis viesse e o treinador não queria. Isso não era uma discussão se vinha ou se não vinha. Era uma discussão desonesta, a inventar uma coisa que era totalmente falsa, com o intuito baixo de querer passar uma imagem que havia divisões entre o presidente e o treinador. Não houve, não, há nem haverá", garantiu.

O histórico líder portista aproveitou a oportunidade para deixar elogios ao avançado.

"É uma satisfação enorme sempre que conseguimos um objetivo. Um dos objetivos propostos pelo nosso treinador foi a vinda do Zé Luís. É um jogador que já apreciava, mas não está aqui por ter sido eu a decidir. Ele está aqui porque o treinador acha que se enquadra perfeitamente naquilo que a equipa necessita". E ainda acrescentou. "Tenho a certeza que vai ser um ídolo para todos os portistas. Espero que tenham aqui uma longa carreira, que faça muitos golos e que seja muito feliz".