Pinto da Costa ataca Platini: "A natureza das pessoas acaba por revelar-se"

Na revista "Dragões", o presidente portista recordou quando o dirigente francês e ex-presidente da UEFA quis afastar o F. C. Porto da Liga dos Campeões.

A detenção de Michel Platini, na sequência de acusações de corrupção na atribuição do Mundial de 2022 ao Qatar, não passou em claro a Pinto da Costa. Num tom crítico, o líder portista não deixou transparecer muita surpresa pelo episódio.

"Pouco mais de dez anos depois de ter feito o que pôde para afastar, sem qualquer fundamento, o F. C. Porto da Liga dos Campeões, Michel Platini, antigo presidente da UEFA que em 2015 foi banido do futebol durante oito anos, foi agora detido para interrogatório a propósito de suspeitas de corrupção na atribuição do Mundial de 2022 ao Qatar. É caso para dizer que a verdadeira natureza das pessoas e das suas ações acaba sempre por revelar-se", escreveu Pinto da Costa na revista "Dragões".

"A sabedoria popular diz que o primeiro milho é para os pardais. Eu gosto de dizer que largos dias têm cem anos", concluiu o dirigente azul e branco.