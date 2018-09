Pinto da Costa: "Benfica - F. C. Porto à porta fechada? Não acredito no Pai Natal"

Nuno A. Amaral Hoje às 00:40 Facebook

Pinto da Costa acha impossível, seja em que circunstância for, que o Estádio da Luz esteja interdito num jogo contra o F. C. Porto.

O presidente do F. C. Porto comentou, na quarta-feira, pela primeira vez, em exclusivo para o JN, o caso relacionado com a interdição do Estádio da Luz por um jogo, que até poderá ser o próximo clássico com os dragões, marcado para 7 de outubro, caso a providência cautelar apresentada pelo clube lisboeta no Tribunal Arbitral do Desporto não reverta a decisão tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que confirmou a punição aplicada inicialmente pelo IPDJ na sequência do processo relativo à ilegalidade das claques benfiquistas.

