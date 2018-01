Hoje às 01:10, atualizado às 01:12 Facebook

Twitter

O presidente do F. C. Porto deixou críticas às arbitragens em Portugal, após a eliminação dos dragões da Taça da Liga.

"Tivemos um golo anulado pelo VAR, mas com o VAR já estamos habituados. Ninguém protestou, toda a gente achou que era golo [do Soares]", disse Pinto da Costa, encontrando um culpado pelo ambiente no futebol português: "São esses programas de televisão para a palhaçada".

"Não estou envolvido nas polémicas nem faço parte dos programas que as televisões têm para a palhaçada. Não os vejo, não me incomodam, mas é palhaçada. Não é gente do futebol que está nesses programas, tirando uma ou outra pessoa", afirmou.

O dirigente portista referia-se ao golo marcado por Soares, aos 37 minutos, após uma boa assistência de Sérgio Oliveira, mas o golo foi invalidado pelo videoárbitro, por fora de jogo do avançado.