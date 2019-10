Pinto da Costa confiante à partida para Roterdão

Hoje às 10:11 Facebook

O presidente do F. C. Porto quer juntar um triunfo frente ao Feyenoord, à boa sequência que a equipa regista, nesta altura da temporada.

Pinto da Costa aposta no triunfo do F. C. Porto, no segundo jogo da fase de grupos da Liga Europa de futebol, que se disputa, esta quinta-feira (17.55 horas, SIC), em Roterdão, frente ao Feyenoord.

"Boa fase? É, vamos à procura da nona vitória agora", disse o líder portista, na manhã desta quarta-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, momentos antes da partida dos azuis e brancos para a Holanda.

Com oito vitórias consecutivas em jogos oficiais, os portistas viajam à procura do nono triunfo a eito, mas Pinto da Costa não arriscou grandes palpites, em relação a uma possível conquista do clube, nesta competição europeia. "O F. C. Porto pode ser candidato...não sei. Agora só pensamos neste jogo", referiu.