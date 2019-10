Pinto da Costa critica arbitragem na final da Taça Continental

JN Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do F. C. Porto considerou, esta terça-feira, que a final da Taça Continental de hóquei em patins, que os azuis e brancos perderam para o Sporting, ficou marcada por uma "péssima atuação" dos árbitros.

"As participações na Liga Europa e na Taça da Liga também começaram com triunfos. A equipa segue forte e confiante de que poderá alcançar os principais objetivos, indiferente às pressões daqueles que já se vão mexendo para tentar ganhar fora do campo", assinalou o presidente dos azuis e brancos no editorial da revista dragões, deixando críticas à arbitragem da final da Taça Continental de hóquei em patins.

"No hóquei em patins, após o sucesso na Elite Cup, os nossos campeões nacionais só não venceram a Taça Continental por causa da péssima atuação de uns senhores que andam dentro da pista sem patins. Não duvido de que todas estas equipas continuarão a dar-nos muitas alegrias, e é por isso que enfrento o futuro com a convicção profunda de que o F. C. Porto será cada vez maior", conclui o líder portista.