Pinto da Costa critica manutenção do IVA no futebol a 23%

Hoje às 21:17 Facebook

Twitter

Em entrevista, nesta sexta-feira, ao "Porto Canal", o presidente do F. C. Porto criticou a política governamental em matéria de impostos, designadamente a continuidade de o IVA no futebol a 23%, enquanto na tauromaquia vai descer para 6%.

"É uma decisão inqualificável", disparou o líder portista, lamentando que a maioria das pessoas que vão ao futebol tem "dificuldade financeiras".

"Isto é ir ao bolso das pessoas", acusou Pinto da Costa, convencido de que, para o governo "os clubes são gente de segunda".

O presidente dos dragões salientou ainda que o F. C. Porto paga 42 milhões de euros em impostos. "Somos o melhor cliente do Ministro das Finanças", realçou, questionando: "Vou estar a pagar os meus impostos para financiar touradas?".