Pinto da Costa: "Da Taça da Liga ressalta o regresso das tristes figuras"

Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Em editorial assinado na revista Dragões, Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto, aborda o jogo ganho ao Benfica (3-1) e acusa o rival lisboeta de "condicionamento dos árbitros".

"Da final four da Taça da Liga ressalta o regresso ao condicionamento dos árbitros, às tristes figuras de quem não tem a dignidade de reconhecer que o adversário foi mais forte. É claro que me refiro ao que aconteceu depois da meia-final em que o F.C. Porto derrotou com clareza o Benfica e que serviu para o nosso adversário voltar a um tipo de comportamento próprio de quem durante anos pôs e dispôs a seu bel-prazer de um sem número de gente que não servia o futebol, mas servia o Benfica", lê-se no texto que o presidente do F.C. Porto assina na edição de fevereiro da revista Dragões.

"O F.C. Porto - remata Pinto da Costa - continuará atento e vigilante, para que as competições não voltem a ter vencedores pré-anunciados. Enquanto esperamos que a justiça faça o seu trabalho, o futebol tem de ser capaz de se autorregular e de impedir que quem se diz anos à frente faça o tempo voltar dois ou três anos para trás".