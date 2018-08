Pinto da Costa distinguido com Medalha de Honra da Cidade do Porto

07 Maio 2018 às 13:13 Facebook

Twitter

O presidente do F.C. Porto vai receber a Medalha de Honra da cidade, revelou a autarquia, explicando que a decisão do presidente da câmara "já mereceu a concordância unânime das forças políticas" do executivo e Assembleia Municipal.

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente há 36 anos do atual campeão nacional de futebol, vai receber o galardão numa cerimónia "que terá lugar no próximo fim-de-semana, nos Paços do Concelho, quando direção e equipa do clube forem recebidas para festejar o título conquistado", divulgou a Câmara do Porto no seu portal de notícias.

O F.C. Porto venceu no domingo o campeonato português de futebol, naquela que foi a 28.ª conquista daquele título e a 21.ª com Pinto da Costa como presidente do clube.

"A proposta , que será levada ao executivo e Assembleia Municipal pelo presidente da câmara, Rui Moreira , para ratificação, já mereceu a concordância unânime das forças políticas representadas naqueles dois órgãos", acrescenta a autarquia.

A câmara esclarece que a "Medalha de Honra da Cidade, em ouro, destina-se a galardoar quem tenha prestado à cidade do Porto serviços", quem tenha "concedido benefícios de excecional relevância", quem "se tenha distinguido pelo seu valor em qualquer ramo da atividade humana, ou "por relevante ato de coragem ou abnegação".

A Medalha de Honra "confere ao agraciado o título de 'Cidadão do Porto'".

Segundo a autarquia, o F.C. Porto será recebido na Câmara do Porto no próximo fim-de-semana, após a realização do último jogo do campeonato.

O F.C. Porto sagrou-se sábado campeão português de futebol pela 28.ª vez, ao beneficiar do empate a zero entre o Sporting e Benfica, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.