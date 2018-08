Pinto da Costa diz que Conceição foi "a mola do mar azul"

05 Maio 2018 às 23:20 Facebook

Na hora de festejar o título do F. C. Porto, Pinto da Costa, presidente dos dragões, desdobrou-se em elogios a Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos.

"A minha primeira reação tem de ser agradecer a todos os que tornaram possível que eu, ao fim de 36 anos, possa festejar mais um título de campeão. Os adeptos, sócios, as nossas claques merecem o meu obrigado", disse Pinto da Costa, antes de dirigir os elogios ao treinador dos azuis e brancos.

"Notável trabalho do Sérgio. Bendita a hora em que fiz esta aposta. Desde o primeiro dia acreditei que ele nos ia levar a esta conquista. Foi a principal mola de todo este mar azul", defendeu o líder portista.

Elogios também aos jogadores do F. C. Porto. "Os atletas, dentro do campo, com uma classe ímpar, tornaram possível esta vitória. Todos os que trabalharam no futebol. O Luís Gonçalves fez um grande trabalho pouco visto, mas notável", frisou.

Salientando que "todo o país está a reconhecer o mérito da vitória do F. C. Porto", Pinto da Costa lembrou que, como presidente, já venceu muitos troféus, mas que "estes títulos são importantes pela felicidade de pessoas que têm uma vida difícil e que hoje estão mais felizes do que os que têm tudo".

"O F. C. Porto é campeão nacional contra muita gente", frisou, antes de voltar a elogiar Sérgio Conceição. "O momento H para o arranque desta vitória foi a assinatura do contrato do Sérgio e a apresentação que fizemos. O que ele transmitiu de confiança foi o momento decisivo para o que vimos esta noite. Todos os jogadores, como mais ou menos participação, foram exemplares no trabalho no dia a dia", sublinhou.

O presidente portista abordou ainda o jogo deste domingo, frente ao Feirense. "Só temos um pensamento, que é vencer o jogo, como se fosse indispensável para sermos campeões. Depois será a verdadeira festa do Dragão. Queremos um campeonato a igualar o recorde de pontos, com 88 pontos. Queremos ganhar muito mais", defendeu.

Na hora da celebração, o líder portista deixou ainda uma alfinetada. "Todos sabemos as causas que durante quatro anos fizeram com que não ganhássemos qualquer título. Mas vamos esquecer isso na hora da vitória. Tudo vamos fazer para continuar a colocar o F. C. Porto no seu lugar, que é o lugar de campeão".